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    Женщина с голой грудью пыталась сорвать церемонию прощания с принцем Филиппом

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    Фото: скриншот с видео церемонии прощания - Женщина с голой грудью пыталась сорвать церемонию прощания с принцем Филиппом

    Фото: скриншот с видео церемонии прощания

    Нарушительницу порядка задержали полиция

    На церемонию прощания с герцогом Эдинбургским принцем Филиппом пыталась прорваться полуобнаженная женщина. Женщина, одетая лишь в темные шорты и кепку, кричала «Спасите планету!». Нарушительницу порядка задержала полиция.

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    Женщина с голой грудью пыталась сорвать церемонию прощания с принцем Филиппом
    Женщина с голой грудью пыталась сорвать церемонию прощания с принцем Филиппом
    Женщина с голой грудью пыталась сорвать церемонию прощания с принцем Филиппом

    Напомним, 17 апреля, в Виндзорском замке прошла церемония захоронения герцога Эдинбургского принца Филиппа.

    Похороны принца Филиппа состоялся в часовне Святого Георгия в Виндзоре и имели не государственный, а королевский статус из-за пандемии коронавируса. Публичного прощания не было, провести принца в последний путь могли только некоторые члены королевской семьи и близкие друзья.

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    Теги: умер курьез
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