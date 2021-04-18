Женщина с голой грудью пыталась сорвать церемонию прощания с принцем Филиппом

Нарушительницу порядка задержали полиция

На церемонию прощания с герцогом Эдинбургским принцем Филиппом пыталась прорваться полуобнаженная женщина. Женщина, одетая лишь в темные шорты и кепку, кричала «Спасите планету!». Нарушительницу порядка задержала полиция.

Напомним, 17 апреля, в Виндзорском замке прошла церемония захоронения герцога Эдинбургского принца Филиппа.

Похороны принца Филиппа состоялся в часовне Святого Георгия в Виндзоре и имели не государственный, а королевский статус из-за пандемии коронавируса. Публичного прощания не было, провести принца в последний путь могли только некоторые члены королевской семьи и близкие друзья.