Энтони Хопкинс пропустил собственное награждение премией BAFTA, потому что рисовал

Артист пропустил звонок от организаторов премии BAFTA

Голливудский актер, звезда «Молчания ягнят» Энтони Хопкинс был удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации «Лучшая мужская роль». Однако актер пропустил свое награждение, которое из-за коронавируса проходило онлайн.

Как оказалось, Хопкинс был полностью увлечен своим новым хобби: он писал картину, остановившись в отеле в Уэльсе. Он также признался, что даже не знал, что получил премию: о награде ему рассказали родственники, которые пристально следили за церемонией награждения.

«Для меня это забавный и приятный бонус. Желаю победы остальным номинантам, ну, и поздравляю победителей. Я совершенно поражен произошедшим. Если честно, я сидел здесь и рисовал, а после услышал, как по соседству громко аплодируют. Подумал сперва, что это футбольный матч», — признался артист.

Отметим, что награду актер получил за работу в фильме французского режиссера Флориана Зеллера «Отец». Картина рассказывает о старении, болезнях и попытках справиться с ними, а также затрагивает тему отцов и детей. Помимо Хопкинса, в фильме снялись Оливия Колман и Имоджен Путс. Хопкинс же стал старейшим актером, кто получил награду BAFTA за «Лучшую мужскую роль».

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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