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    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам

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    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам

    Будьте готовы к тому, что от плохого настроения не останется и следа

    Правильно говорят, что без кота и жизнь не та! Сейчас вы убедитесь, как много теряют те, у кого дома нет этих хвостатых пушистиков, ведь коты — это концентрация милоты и забавности. Порой они бывают такими дурашками, что бы они ни делали: спали, играли или просто смотрели на своих хозяев.

    Посмотрите сами! И будьте готовы к тому, что от плохого настроения не останется и следа.

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    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам
    Курьезные фото озорных и дурашливых котов, которые не дают соскучиться своим хозяевам

    «Она такая фотогеничная!», «Под влиянием полной луны», «Честер, ты пьян, иди домой», «Каждый раз, когда я с лестницы зову своих детей, появляется это», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что блогерша похвасталась новым спортакаром, но все только посмеялись над ее отфотошопленными ягодицами

    С того момента, как неделю назад у Хлои появился новый Lamborghini Urus, она регулярно радует своих подписчиков фотографиями с автомобилем. На одном из свежих кадров девушка решила показать свою пятую точку. Видимо, британка была не в восторге от размера своих ягодиц в обтягивающих черных легинсах, поэтому исправила это недоразумение с помощью фотошопа.

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    Теги: шутки кот курьез
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