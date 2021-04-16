В какой цвет покрасить ногти? Смотрите новые тренды в дизайне маникюра (фото)

В моде цвет «северное сияние», смайлики и радуга

Мир нейл-арта не стоит на месте, каждый сезон появляются новые виды дизайна маникюра с использованием разных видов гелевого покрытия, цветовой гаммы и элементов декора. В 2021 году на пике популярности будут маникюр со смайликами, «северное сияние» и радуга.

Дизайн маникюра со смайликами не обязательно подразумевает выкрашенные в желтый цвет ногти и нанесенные на них эмодзи. Хотя, такой нейл-арт тоже будет смотреться весьма необычно и привлекательно.

Смайликами можно также украшать французский маникюр, изобразив их на самых кончиках ногтевых пластин. Еще один вариант – это ногти в крупный «горошек», каждый из которых легким движением руки легко превращается в смайлы.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».