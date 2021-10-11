Женщине, которая сварила макароны в водке, навсегда запретили готовить

По мнению героя истории, его супруга всегда устраивает на кухне катастрофу

30-летний пользователь Reddit поделился историей о том, как запретил супруге готовить для него. Мужчина объяснил, что частично лишил жену права пользоваться кухней после того, как она сварила макароны в водке.

Автор поста объяснил, что работает шеф-поваром. Он всегда готовит на всю семью и не имеет ничего против сложившегося порядка. В то же время иногда ответственность за ужин на себе берет жена: она говорит, что тоже хочет научиться вкусно готовить.

По мнению героя истории, его супруга всегда устраивает на кухне катастрофу. «Она оставляет ужасный беспорядок после готовки. Она использует миллион баночек даже когда просто варит кофе (не спрашивайте как, это нераскрытая тайна)», — пожаловался рассказчик и добавил, что всегда наводит порядок после жены. Кроме того, он уточнил, что женщина напрочь отказывается посещать кулинарные курсы: она намерена учиться готовке только опытным путем.

Недавно его супруга сообщила, что узнала от своей матери новый рецепт, и решила приготовить ужин. «Оказалось, что это была паста с водкой. Блюдо было ужасным на вкус, потому что жена добавила туда целую бутылку водки. Кроме того, она пересолила блюдо. На вкус эта была скорее соль с макаронами, чем макароны, приправленные солью», — пожаловался мужчина.

Позже он выяснил, что жена не следовала рецепту: она сварила пасту в воде с водкой, а затем добавила алкогольный напиток в соус. В итоге она добавила в блюдо целую бутылку «Ее логика заключалась в том, что раз водка — основной ингредиент, то чем больше ее добавить, тем будет вкуснее», — объяснил автор поста.

После этого рассказчик сказал супруге, что отныне он не будет есть ее еду. Он также сказал жене, что, если она все-таки решит воспользоваться кухней, она должна будет навести в комнате порядок.

В комментариях к посту многие встали на сторону мужчины. Они удивились тому, что его жена отказывается ходить на кулинарные курсы, и раскритиковали ее за то, что своими экспериментами она портит продукты. В то же время некоторые пользователи посчитали, что автор поста повел себя грубо.

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