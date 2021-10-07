Звездный шеф-повар дал рецепт блюда из тыквы, которое вы точно еще не пробовали
Известный шеф-повар из шоу «Адская кухня» Алекс Якутов поделился рецептом блюда из тыквы
Для многих украинских хозяек тыква – продукт специфический. Многие считают, что кроме тыквенной каши, знакомой всем с детства, и максимум сока приготовить из «круглого огурца» (как когда-то называли тыкву) больше нельзя ничего. Но это, оказывается, совсем не так. Об этом пишет РБК-Украина.
Итак. Как же приготовить вкуснейший диетический стейк, если под рукой нет мяса? Да очень просто. Просто следуйте этому рецепту.
Ингредиенты:
- тыква – 250г;
- сливки – 250г;
- сыр страчателла – 250г;
- растительное масло – 20г.
Ингредиенты для морковного крема:
- лук – 150г;
- чеснок – 50г;
- морковь – 150г;
- тыква – 650г;
- куркума – 15г;
- соли, сахара – по2 г;
Приготовление
Сначала лук, чеснок, морковь обжарьте на масле. Добавьте тыкву, куркуму, сливки, соль, перец.
Протушите все ингредиенты, а потом взбейте их в блендере.
Вырежьте 250 граммов тыквы в форме полумесяца. Посолите, поперчите, обмажьте растительным маслом.
Поставьте тыкву в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Достаньте из духовки и еще раз смажьте маслом.
Выложите на тарелку сыр страчателла. Сверху положите запеченную тыкву. Сбоку - морковный крем. И наслаждайтесь изысканным блюдом!
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