  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Звездный шеф-повар дал рецепт блюда из тыквы, которое вы точно еще не пробовали

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Необычный рецепт стейка из тыквы - Звездный шеф-повар дал рецепт блюда из тыквы, которое вы точно еще не пробовали
    Необычный рецепт стейка из тыквы
    Фото из открытых источников

    Известный шеф-повар из шоу «Адская кухня» Алекс Якутов поделился рецептом блюда из тыквы

    Для многих украинских хозяек тыква – продукт специфический. Многие считают, что кроме тыквенной каши, знакомой всем с детства, и максимум сока приготовить из «круглого огурца» (как когда-то называли тыкву) больше нельзя ничего. Но это, оказывается, совсем не так. Об этом пишет РБК-Украина.

    Итак. Как же приготовить вкуснейший диетический стейк, если под рукой нет мяса? Да очень просто. Просто следуйте этому рецепту.

    Ингредиенты:

    • тыква – 250г;
    • сливки – 250г;
    • сыр страчателла – 250г;
    • растительное масло – 20г.

    Ингредиенты для морковного крема:

    • лук – 150г;
    • чеснок – 50г;
    • морковь – 150г;
    • тыква – 650г;
    • куркума – 15г;
    • соли, сахара – по2 г;

    Приготовление

    Сначала лук, чеснок, морковь обжарьте на масле. Добавьте тыкву, куркуму, сливки, соль, перец.

    Протушите все ингредиенты, а потом взбейте их в блендере.

    Вырежьте 250 граммов тыквы в форме полумесяца. Посолите, поперчите, обмажьте растительным маслом.

    Поставьте тыкву в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Достаньте из духовки и еще раз смажьте маслом.

    Выложите на тарелку сыр страчателла. Сверху положите запеченную тыкву. Сбоку - морковный крем. И наслаждайтесь изысканным блюдом!

    Стейк из тыквы/Фото: novy.tv
    Стейк из тыквы/Фото: novy.tv

    Напомним, известный украинский кулинар Евгений Клопотенко предлагает сделать Яворовский пирог. Это блюдо делается с начинкой из сыра и гречки.

    Ранее, Клопотенко раскритиковали за рецепт аппетитной курочки.

    Читайте также: Мнят себя тиграми и львами. Курьезные фото зубастых котиков
    Теги: еда курьез продукты
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Звездный шеф-повар дал рецепт блюда из тыквы, которое вы точно еще не пробовали