Звездный шеф-повар дал рецепт блюда из тыквы, которое вы точно еще не пробовали

Известный шеф-повар из шоу «Адская кухня» Алекс Якутов поделился рецептом блюда из тыквы

Для многих украинских хозяек тыква – продукт специфический. Многие считают, что кроме тыквенной каши, знакомой всем с детства, и максимум сока приготовить из «круглого огурца» (как когда-то называли тыкву) больше нельзя ничего. Но это, оказывается, совсем не так. Об этом пишет РБК-Украина.

Итак. Как же приготовить вкуснейший диетический стейк, если под рукой нет мяса? Да очень просто. Просто следуйте этому рецепту.

Ингредиенты:

тыква – 250г;

сливки – 250г;

сыр страчателла – 250г;

растительное масло – 20г.