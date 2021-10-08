Китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов (фото)

Здание сочетает множество архитектурных стилей

Ли Цзигуан — фермер из Гуанси (Китай) потратил 15 миллионов юаней на строительство странного здания, которое, по его плану, должно было привлечь в город множество туристов. Мужчина сам предложил местным властям построить новую достопримечательность, и они предоставили ему средства и участок земли.

Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.

Внутреннее убранство Дома тоже похоже на сюрреалистический сон: в здании есть перила во французском стиле, скульптуры, вдохновленные китайской культурой, а также яркие неоновые лампы и светодиодные экраны. Такое смешение стилей сложно понять, но в этом, по мнению Ли Цзигуана, и состоит главная привлекательность Дома, пишет Odditycentral.

В настоящее время творение Ли Цзигуана закончено только на 60%. Пока средства городского бюджета ограничены, и поэтому для завершения проекта потребуется время. Однако, несмотря на недостроенность, необычный вид Дома, как и задумывал его создатель, действительно привлекает внимание туристов. Самое большое количество людей, желающих увидеть здание, приезжает во время Китайского Нового года.

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