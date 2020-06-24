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    Жизнь

    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19

    • Розсилка
    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19

    Как оказалось, рекомендации ВООЗ лучше всех могут выполнить братья наши меньшие

    Всемирная организация здравоохранения в качестве одной из мер предотвращения распространения коронавирусной инфекции предложила социальное дистанцирование. Чтобы не заразиться друг от друга этой напастью, люди должны находиться на расстоянии не менее одного метра.

    Как оказалось, рекомендации ВОЗ лучше всех могут выполнить братья наши меньшие. Об этом свидетельствуют фотографии, которыми поделились пользователи соцсетей.

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    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19
    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19
    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19
    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19
    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19
    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19
    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19
    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19
    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19
    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19
    Животные показали пример правильного дистанцирования в период Covid-19

    Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

    Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.

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    фотография животные
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