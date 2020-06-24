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    Фото

    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день

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    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день

    «Мой питомец знает кунг-фу», - пишут о своих питомцах пользователи сети

    Между поклонниками сфинксов и людьми, предпочитающими пушистых питомцев, уже давно не утихают споры о внешности лысых кошек. Эта порода вызывает у людей самые разные эмоции: кто-то относится к ней нейтрально, кто-то боготворит, а кто-то терпеть не может. Однако есть одно утверждение, с которым не станут спорить даже самые преданные хозяева сфинксов: кисы этой породы далеко не самые фотогеничные создания.

    Убедитесь в этом, взглянув на эти 15 смешных, но безумно очаровательных и неловких фотографий.

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    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день
    Фото забавных и нефотогеничных сфинксов, которые сделают ваш день

    «Случайно застал сеанс общения своего сфинкса с потусторонними силами», «Я влюблен в своего кота», «У нашей кошки есть лицо на ее пятой точке», «Лапа моего кота очень похожа на человеческую руку», «Наш сфинкс так сидит, когда ему холодно», - комментирую фото пользователи сети.

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