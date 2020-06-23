Фотограф попала в заброшенный дом ХІХ века, где остановилось время



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К сожалению, дома больше нет. Он был снесен для новой постройки

Ребекка Браунли — фотограф из Ирландии, которая увлечена исследованием старых заброшенных зданий, наполненных загадками и историей. Она ведет страницу в Фейсбуке «Abandoned N.I.» («Заброшенная Северная Ирландия»), и недавно Ребекка получила возможность изучить ценный экземпляр. Простой с виду домик, появившийся в середине 19 века, но сохранивший внутри множеств отпечатков прошлого.

На сайте проекта сообщается, что Ребекка исследовала этот дом с декабря 2019-го по апрель 2020-го. Так как выглядит от довольно просто, она не ожидала найти что-либо выдающееся, но содержимое ее не разочаровало.

Сертификат, датированный 1894 годом, газеты 1917 года, документация, детально описывающая крушение Титаника в 1912-м, фотографии, открытки, старинные банки, флаконы из-под духов, косметики, лекарств, карманные часы и многое другое! Все это сохранилось.

Дом был расположен в графстве Тайрон, на картах он упоминается с 1858 года. Ребекке удалось выяснить, что этот дом принадлежал трем мальчикам, которые, разумеется, уже выросли, состарились и, к сожалению, умерли. Последнего из них не стало в 2017 году. Ребекка сообщила Boredpanda, что его звали Десси, он жил в доме до 2015 года и, видимо, бережно хранил историю семьи.

Десси был известен как гостеприимный хозяин, от которого никто бы не ушел голодным. Десси держал коров, производя молоко и масло, а также был отличным поваром, которого вспоминают по хлебу из пресного теста, который он готовил на старинной плите (потом ее заменили современной).

Каждый час в доме включалось радио для того, чтобы послушать новости. Телевизор также был установлен, но в нем не было нужды.

Ребекка также поделилась любопытной историей знакомства родителей Десси. Его отец уже был женат, но его жена умерла. Спустя несколько месяцев после этого печального события его друг, обеспокоенный тем, что вдовец одинок и ни с кем не общается, решил познакомить его с девушкой. Встреча состоялась, друг ушел прогуляться, оставив их наедине. Вернушись и спросив, как дела у парочки, он получил в ответ дату свадьбы, которая состоялась через несколько месяцев.

К сожалению, этого дома больше нет. Он был снесен для новой постройки. Но история его жива в фотографиях Ребекки.