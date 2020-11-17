Злата Огневич забрала родителей из оккупированного Крыма

Стало известно, какую недвижимость приобрели родные звезды

Известная певица Злата Огневич помогла родителям переехать с оккупированного российскими войсками Крыма в новый частный дом неподалеку от Киева. Звезда не скрывает своего счастья от того, что наконец-то сможет видеться с самыми дорогими людьми. Об этом сообщает «КП».

«Мы с сестрой наконец перевезли родителей из Крыма. У нас произошло воссоединение с семьей. Они теперь живут под Киевом», – отметила певица.

Она подчеркнула, что связывать отсрочку переезда с гражданской позицией не стоит. Как выяснилось, недвижимость, в которой жили родители Златы Огневич, удалось продать. За вырученные средства они смогли подобрать жилье неподалеку от дочери. Раскрывать детали нового жилья родителей артистка не стала, однако призналась, что сама давно мечтает о доме за городом с собственной студией. Кстати, с локацией знаменитость уже определилась.

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«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.