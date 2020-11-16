Беременная чернокожая балерина украсила обложку Vogue (фото)

Обложка порадовала подписчиков журнала

Бразильская балерина Ингрид Силва появилась на обложке модного журнала Vogue без одежды и восхитила поклонников. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном в сети снимке беременная знаменитость запечатлена полностью обнаженной. Она сидит лицом к камере, скрестив перед собой ноги и прикрывая грудь рукой. На Силве — шелковые пуанты и колье. В подписи к фото приводится цитата балерины, выступающей в танцевальном театре Гарлема в Нью-Йорке: «Нет ничего важнее борьбы за жизнь следующего поколения и осознания ответственности перед ним». Публикация набрала больше 66 тысяч лайков.

Обложка порадовала подписчиков журнала. «Какое совершенство! Какая чудесная женщина! Какое эффектное фото!», «Влюбилась», «Как это сильно!», «Волшебно», — комментировали они.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.