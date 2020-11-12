58-летняя полисвумен бросила работу и ушла в порноиндустрию (фото)

Женщина зарабатывает немалые суммы, считая себя своего рода бизнес-леди

Полицейская Бьянка из Монреаля, Канада, 17 лет патрулировала улицы, наслаждаясь своей работой. Но в какой-то момент решила изменить свою жизнь и променяла униформу на фартук — открыла собственный ресторан. Однако вести дела оказалось не так просто. Спустя пять лет владелица обанкротилась, и заведение пришлось закрыть.

Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах.

Но находчивая канадка не опустила руки и придумала себе новое занятие. Бьянка была в отличной форме и решила зарабатывать с помощью внешности. Раньше блондинка занималась волейболом и тхэквондо, потом участвовала в соревнованиях по бодибилдингу. А теперь стала вебкам-моделью и порнозвездой, пишет Daily Star.

По словам Бьянки, поклонники не верят, когда узнают ее настоящий возраст. «Порнобабушке» уже 58 лет, у нее трое детей и трое внуков. Она не скрывает, что увеличила грудь, сделала подтяжку живота и операцию на веках, чтобы казаться более привлекательной. А родственники поддерживают эффектную блондинку во всем, отмечая, что главное, чтобы она была счастлива.

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