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    Шоу-биз

    58-летняя полисвумен бросила работу и ушла в порноиндустрию (фото)

    • Розсилка
    58-летняя полисвумен бросила работу и ушла в порноиндустрию (фото)

    Женщина зарабатывает немалые суммы, считая себя своего рода бизнес-леди

    Полицейская Бьянка из Монреаля, Канада, 17 лет патрулировала улицы, наслаждаясь своей работой. Но в какой-то момент решила изменить свою жизнь и променяла униформу на фартук — открыла собственный ресторан. Однако вести дела оказалось не так просто. Спустя пять лет владелица обанкротилась, и заведение пришлось закрыть.

    Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах.

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    58-летняя полисвумен бросила работу и ушла в порноиндустрию (фото)
    58-летняя полисвумен бросила работу и ушла в порноиндустрию (фото)

    Но находчивая канадка не опустила руки и придумала себе новое занятие. Бьянка была в отличной форме и решила зарабатывать с помощью внешности. Раньше блондинка занималась волейболом и тхэквондо, потом участвовала в соревнованиях по бодибилдингу. А теперь стала вебкам-моделью и порнозвездой, пишет Daily Star.

    По словам Бьянки, поклонники не верят, когда узнают ее настоящий возраст. «Порнобабушке» уже 58 лет, у нее трое детей и трое внуков. Она не скрывает, что увеличила грудь, сделала подтяжку живота и операцию на веках, чтобы казаться более привлекательной. А родственники поддерживают эффектную блондинку во всем, отмечая, что главное, чтобы она была счастлива.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости самые сексуальные возраст
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