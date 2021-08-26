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    Знаменитая тиктокерша погибла при съемке видео

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    Знаменитая тиктокерша погибла при съемке видео

    Блогерша из Турции провалилась сквозь крышу во время съемки видео для TikTok и погибла

    Блогерша Кубра Доган (Kubra Dogan) из Турции погибла при съемке роликов для TikTok. О трагедии, случившейся 20 августа, сообщила газета Daily Mail.

    По данным издания, 23-летняя блогерша забралась на крышу со своей 16-летней двоюродной сестрой Хелен (Helen), чтобы записать несколько видео для социальных сетей. Во время съемки роликов Доган случайно наступила на плохо закрепленную кровлю и провалилась сквозь нее. Девушка скончалась от полученных травм до приезда скорой.

    Дядя погибшей блогерши Неби Доган (Nebi Dogan) заявил, что собирается подать в суд на организацию, отвечавшую за установку крыши. Мужчина подчеркнул, что не остановится, пока компания не будет привлечена к ответственности. «Я не позволю спустить это дело на тормозах», — сказал он.

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: социальная сеть
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    Знаменитая тиктокерша погибла при съемке видео