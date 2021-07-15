  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    За фильтры в соцсетях будут сажать в тюрьму на год. В Норвегии введут новый закон

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За фильтры в соцсетях будут сажать в тюрьму на год. В Норвегии введут новый закон

    Дату вступления в силу определит норвежский король Харальд V

    В Норвегии скоро вступит в силу новый закон, предполагающий ответственность инфлюенсеров за использование фильтров на своих фотографиях. Данная мера принята из-за ряда прецедентов, когда люди поддавались влиянию рекламы в Сети и оказывались обманутыми. Минздрав Норвегии также отмечает, что анорексия вошла в тройку самых частых причин смерти девочек-подростков. Как известно, немалую роль в формировании расстройств пищевого поведения играют недостижимые стандарты красоты, которые блогеры задают в соцсетях.

    Отныне, если публичная персона выкладывает отретушированную фотографию, на посте должен стоять специальный ярлык, предупреждающий об этом подписчиков, иначе блогеру грозит до года тюрьмы. Парламент проголосовал за принятие нового закона, а дату вступления в силу определит норвежский король Харальд V. Подобные меры уже приняты во Франции и Великобритании.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

    Читайте также: Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Теги: знаменитости социальная сеть курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За фильтры в соцсетях будут сажать в тюрьму на год. В Норвегии введут новый закон