Кейт Миддлтон и принц Уильям побили новый рекорд (фото)

39-летние герцоги Кембриджские уверенно завоевывают любовь и признание поданных Елизаветы II

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали самыми успешными членами королевской семьи в соцсетях.

Работающие представители монархии, к которым относятся сама Елизавета II и ее ближайшие родственники, ведут свои официальные страницы в соцсетях. Это своеобразная дань современности, чтобы быть ближе к народу. Здесь члены королевской семьи рассказывают о проделанной работе, выступают с важными инициативами, публикуют фото и видео официальных мероприятий и выходов в свет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям одержали новую медийную победу. Число фолловеров на их странице в Instagram вплотную приблизилось к 13 миллионам. Конечно, до Ким Кардашьян им еще далеко, но рекорд по количеству подписчиков среди всех микроблогов монаршей семьи они уже побили.

Для сравнения: на официальный аккаунт Елизаветы II и всей королевской семьи подписаны 10,3 миллиона человек. За жизнью и работой Чарльза и его жены Камиллы (принц Уэльский и герцогиня Корнуольская) следят 1,5 миллиона пользователей. Почти столько же фолловеров у кузины Уильяма – принцессы Евгении. Впрочем, последняя не занимает официальных должностей при дворце.

Instagram-аккаунт герцогов Кембриджских был официально запущен в 2015 году. Первоначально он документировал благотворительную деятельность Уильяма, Кейт и принца Гарри. Меган Маркл стала частью компании, когда обручилась с Гарри в 2017 году. Однако затем герцоги Сассекские создали собственные соцсети, сообщает Hello!

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