Лаконично и стильно. Как выглядела Елена Зеленская на День Независимости (фото)

Елена Зеленская не изменяет традициям в выборе праздничной одежды

На торжества ко Дню Независимости первая леди страны Елена Зеленская выбрала скромный и стильный образ. Она нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

Отметим, что первая леди не изменила своей традиции, ведь перед тем два года подряд на День Независимости она также отдавала предпочтение белому наряду и распущенными волосами. Так, в 2019-м она появилась на публике в приталенном платье белого цвета с поясом на талии. Белый ансамбль она дополнила нежной украшением - лентой сине-желтого цвета.

В прошлом году на Праздник Зеленская также нарядилась в белые одежды: в вышиванку белым по белому от дизайнера Артема Климчука, юбку-карандаш и украшениями от украинского бренда GUNIA Project. Прическа была та же: распущенные волосы.

Президент Владимир Зеленский уже третий год подряд одевается на День Независимости одинаково: классический темный костюм, белая рубашка и темная однотонная галстук.