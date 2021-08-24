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    Лаконично и стильно. Как выглядела Елена Зеленская на День Независимости (фото)

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    Скриншот трансляции UA: Первый - Лаконично и стильно. Как выглядела Елена Зеленская на День Независимости (фото)

    Скриншот трансляции UA: Первый

    Елена Зеленская не изменяет традициям в выборе праздничной одежды

    На торжества ко Дню Независимости первая леди страны Елена Зеленская выбрала скромный и стильный образ. Она нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Лаконично и стильно. Как выглядела Елена Зеленская на День Независимости (фото)
    Лаконично и стильно. Как выглядела Елена Зеленская на День Независимости (фото)

    Отметим, что первая леди не изменила своей традиции, ведь перед тем два года подряд на День Независимости она также отдавала предпочтение белому наряду и распущенными волосами. Так, в 2019-м она появилась на публике в приталенном платье белого цвета с поясом на талии. Белый ансамбль она дополнила нежной украшением - лентой сине-желтого цвета.

    В прошлом году на Праздник Зеленская также нарядилась в белые одежды: в вышиванку белым по белому от дизайнера Артема Климчука, юбку-карандаш и украшениями от украинского бренда GUNIA Project. Прическа была та же: распущенные волосы.

    Президент Владимир Зеленский уже третий год подряд одевается на День Независимости одинаково: классический темный костюм, белая рубашка и темная однотонная галстук.

    Теги: знаменитости мода и красота Владимир Зеленский как быть модным Елена Зеленская
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    Лаконично и стильно. Как выглядела Елена Зеленская на День Независимости (фото)