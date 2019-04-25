Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт снялась в рекламе купальников из переработанного пластика



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Бонни Райт

28-летняя актриса, сыгравшая Джинни Уизли в саге о маленьком волшебнике, стала лицом рекламной кампании купальников из переработанного пластика

Актриса, а с недавнего времени еще сценарист и режиссер Бонни Райт снялась в кампании новой линейки купальников марки Fair Habor. Этот бренд создает пляжную одежду исключительно из переработанного пластика. Бонни стала не только моделью, но и дизайнером - вся коллекция разработана лично ею.

В своем посте в Instagram она написала: «На мне надет купальник из 11 пластиковых бутылок. И его дизайн я придумала сама».

Стоит отметить, что британская рыжеволосая актриса как нельзя лучше подошла для роли модели: на такой атлетичной и подтянутой фигуре идеально смотрятся как раздельные, так и слитные купальники.

Известно, что 15% от продаж новой линейки купальников будут перечислены в некоммерческую организацию по охране окружающей среды и в частности - залива Санта-Моника в Калифорнии.

Джерело: Hello!