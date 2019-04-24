Жан Грицфельдт назвал топ-5 модных трендов весны-лета 2019



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Жан Грицфельдт

Недели моды миновали, и пришло время определится с гардеробом

Известный украинский дизайнер, ментор проекта «Подиум» Жан Грицфельдт рассказал о модных трендах весны-лета 2019. Что стоит носить, а какие вещи лучше отдать знакомым, читайте прямо сейчас.

Деним

«Первый тренд – это деним! Все фанаты Бритни Спирс могут, наконец-то, возрадоваться, потому что классические «веренки» Бритни из 90-х снова возвращаются! Можно доставать джинсы из гардероба твоих родителей и свободно надевать – это будет выглядеть очень прикольно и стильно. Есть, правда одно «но»: забудьте (особенно парни!) про суперобтягивающие джинсы – выбирайте, наоборот, прямые, расклешенные модели или же огромные «трубы»,- советует дизайнер.

«Можно совмещать разные оттенки денима. Например, в одном тоне с вышивкой, с каким-то декором. В тренде консьюмеризм: сейчас модно, когда разрисовывают шмотку индивидуально под тебя. То есть, чем интереснее, чем более персонифицировано ты подошел к выбору своего лука, тем круче это выглядит! Все любят базовые белые кроссовки. Но стоит своими руками их немного изменить, дополнить каким-то рисунком – и вуаля! Это уже уникальный модный шедевр», - отметил Жан.

Фатин

«Еще один тренд весны 2019 – это фатиновые юбки. Идеально подходят для девушек, которые мечтают почувствовать себя балеринами. Дополнить образ можно базовым обтягивающим body с балетными элементами: лентами, завязками… Сейчас очень модно, когда что-то завязывается, подвязывается, что-то можно снять, развязать и оставить ленточки свободными и т.д», -считает ментор проекта «Подиум»

Клетка

По мнению дизайнера, клетка остается уже несколько сезонов на пике популярности.

« Яркая, контрастная. В стиле 70-х, наверное. Это широкие клетчатые жакеты, рубахи, возможно, с большими длинными воротниками. Смесь 70-х, 80-х и 90-х. Если раньше мы по очереди вспоминали эти эпохи, то сейчас все и в одном», - отметил дизайнер и ментор проекта Нового канала.

Также, Жан Грицфельдт отметил, что клетка зачастую у людей ассоциируется со школьной формой, но нужно абстрагироваться от этих стереотипных взглядов. Можно сделать полный клетчатый лук, можно дополнить образ несколькими деталями в клетку, а можно построить все на одном цвете и дополнить, например, клетчатым пиджаком с соответствующим оттенком в узоре.

Лососевый цвет

Дизайнер считает, что такой цвет не можно комбинировать с чем угодно и при этом выглядеть очень ярко и стильно.

Фестивальные мотивы

«Весна и лето – это время фестивалей, поэтому каждый год в моду возвращаются фестивальные детали: бахрома, элементы этники, вышивка. Может, не так обильно, как это было, когда был бум на бохо-шик. Чуть в меньшей степени, но, тем не менее, чтобы это читалось», - считает Жан.