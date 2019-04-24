Шанс для украинских фильмов: киноакадемики расширили шорт-лист кандидатов на получения «Оскара»



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Голливуд объявил дату церемонии вручения «Оскара»

Американские киноакадемики объявили день, когда они будут вручать заветные статуэтки в следующем году.

«92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе», - сообщила на своем сайте Американская академия киноискусств.

Премию будут транслировать в режиме реального времени в 225 странах. Также стало известно, что категория «Лучший фильм на иностранном языке» получила новое название - «Международный художественный фильм». Изменение было внесено в связи с тем, что в мировом сообществе кинопроизводства слово «иностранный» устарело.

Сопредседатели Международного комитета художественных фильмов считают, что новое название «лучше представляет эту категорию и способствует позитивному и инклюзивному взгляду на кинопроизводство».

В этой категории произошло еще одно изменение: теперь в шорт-лист будут входить десять картин. Таким образом, украинские фильмы получат дополнительную возможность заполучить «Оскар».

Напомним, в этом году лучшим фильмом признали трагикомедию Питера Фаррелли «Зеленая книга».

Лучшим актером стал Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Награду в категории «Лучшая актриса» получила Оливия Колман, сыгравшая королеву Анну в картине «Фаворитка».

Полный список победителей «Оскара-2019» читайте в нашей статье.



