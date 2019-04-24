Дженнифер Гарнер назвали самой красивой женщиной планеты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Гарнер

47-летняя Дженнифер Гарнер получила звание самой красивой женщины планеты по версии People

Несколько дней назад актриса отпраздновала день рождения и, можно сказать, что такое признание стало для нее одним из подарков. Радостной новостью Дженнифер поделилась у себя в Instagram, заявив, что не может поверить в случившееся. Кроме того, в интервью изданию бывшая жена Бена Аффлека призналась, что не считала себя привлекательной.

«Это не было частью моей жизни, но тогда я чувствовала себя прекрасно. Не думаю, что мои родители когда-либо называли меня красавицей, мы просто не думали об этом», — поделилась звезда.

С мнением Джен могут не согласиться многие ее поклонники. Ведь актрисе, пережившей тяжелый развод, удается выглядеть потрясающе даже без макияжа и прически.

Кроме того, Гарнер не просто бизнесвумен, она еще и мама троих детей. Звезда фильма «Из 13 в 30» как-то призналась, что обожает собирать детей в школу и встает ни свет ни заря, чтобы приготовить им завтрак и ланч в школу.

По словам Дженнифер, дети любят видеть ее без косметики. Она считает, что так они хотят видеть в ней маму, а не мировую знаменитость, и расценивает это как комплимент.

«Возвращаясь домой после профессиональной фотосессии, я чувствую себя лучшей версией себя самой, но затем мои дети смотрят на меня просят смыть макияж, завязать волосы в хвост и надеть очки», — рассказала актриса.

Джерело: graziamagazine.ru