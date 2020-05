Голое фото пышногрудой Мэрилин Монро выставили на аукционе



Американская кинодива Мэрилин Монро

Несмотря на то что, фотография была сделана в 1946 году, журнал Playboy опубликовал ее только в 1987-м

Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе. Среди них оказался снимок, на котором актриса позирует полуобнаженной. Об этом сообщает New York Post.

Нейт Сандерс, хозяин аукционного дома, сказал, что оригинальные фотографии актрисы являются редкостью. «Они представляют собой великолепные изображения Монро - зарождающейся звезды, и высоко ценятся коллекционерами», — заявил он.

Несмотря на то что, фотография была сделана в 1946 году, журнал Playboy опубликовал ее только в 1987-м - в ознаменование 25-й годовщины смерти американской актрисы. Мэрилин Монро украсила обложку журнала в 1953 году, однако Хефнер никогда лично с ней не встречался. В 1992-м он заплатил 75 тысяч долларов (около 5 326 000 рублей), чтобы быть похороненным возле ее склепа на Вествудском кладбище.

Ранее в книге Life isn't everything: Mike Nichols, as remembered by 150 of his closest friends («Жизнь - это еще не все: Майк Николс в воспоминаниях 150 его ближайших друзей») вспомнили о легендарном выступлении актрисы, которая исполняла песню Happy Birthday для Джона Кеннеди в 1962 году.