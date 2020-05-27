Оля Цибульская показала, как выглядела 30 лет назад
Артистка поинтересовалась у поклонников, сильно ли она изменилась
Украинская певица Оля Цибульская в своем Инстаграме опубликовала для сравнения современное и детское фото, где она сидит в одинаковой позе. На «взрослом» кадре Оля отражена в темной кофте с глубоким декольте, джинсах и черных ботинках. А на детской - будущая звезда шоубиза появилась в белых штанах и красной кофте. Свой наряд маленькая Оля украсила дождиком.
«Смотри как быстро летит время. Между фотками - 30 лет. Изменилась?», - спросила у фанов Цибульская.
Пользователи Сети начали активно делиться своим мнением в комментариях под фото.
«Совсем не изменилась) только прическа изменилась и носик», «Куколка! Привет стала еще красивее», «Как были хорошие, так и остались», «Очень красивое повторения», «Не изменилась, красавица», - пишут пользователи.