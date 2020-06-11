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    Жизнь

    Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках

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    Актриса Анна Кендрик - Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках
    Актриса Анна Кендрик
    instagram.com/annakendrick47/

    Американская актриса рассказала, что съемки первой части саги проходили в Портленде, где было «очень холодно и убого»

    Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках. Интервью с исполнительницей роли Джессики Стэнли опубликовано на YouTube-канале журнала Vanity Fair.

    Американская актриса рассказала, что съемки первой части саги проходили в Портленде, где было «очень холодно и убого», из-за чего ей постоянно приходилось ходить в мокрой обуви. «Я тогда думала, что вокруг меня отличные люди, с которыми я наверняка подружилась бы в другое время, но на тот момент мне хотелось убить их всех», — отметила артистка.

    Она призналась, что тяжелые условия работы в итоге сблизили ее с коллегами. «Ощущалось, будто мы вместе пережили какое-то травмирующее событие. Как люди, которые вместе были в заложниках, а теперь связаны на всю жизнь», — рассказала Кендрик.

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