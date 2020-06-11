Анжелике Рудницкой - 50. Суперзвезда 90-х отмечает юбилей



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Культовая украинская телеведущая Анжелика Рудницкая

Родилась будущая звезда в семье журналистов

Украинская телеведущая, художница, президент художественного агентства «Территория А» Анжелика Рудницкая празднует 50-летие.

Она всегда много улыбается, шутит даже несмотря на то, что ее жизнь никак не назовешь легкой. Она пережила боль, разочарование, трагедию и страшную болезнь. Но несмотря на это не сдалась.

Родилась будущая звезда в семье журналистов. Поэтому вопросов, кем станет в будущем Анжелика. Не возникало. Девочка росла принципиальной со сложным характером.

«В детстве я могла объявить голодовку и не есть, если на меня давили», - рассказала Анжелика в программе «Снідаонк з 1+1»

Анжелика мечтала писать о науке и категорически не хотела работать на телевидении. По ее словам, «пишут умные, а на телевидении работают красивые». Так, 25 лет назад Анжелику пригласили стать ведущей первого украинского хит-парада «Территория А», но она, понятное дело, сначала отказалась. В конце концов ее уговорили и в середине 90-х «Территория А» стала самой популярной. С артистами Анжелика даже уехала в тур по Украине. Она стала суперзвездой, хотя еще не была к этому готова.

«Все тебя дергают, я вечно была с оторванными пуговицами, за карманы хватают, кто-то что-то хочет от тебя. Тычут в тебя ручками, мол, должен автограф дать. Всегда была вся исписана», - вспоминает то время Анжелика.

Она работала круглосуточно. Но вдруг на пике популярности она оказалась прикована к постели. Ее парализовало, и никто из врачей не давай положительных прогнозов.

«Это невыносимая боль. Ты спишь только тогда, когда теряешь силы настолько, что просто выключаешься», - вспоминает Рудницкая.

Чтобы отвлечься от боли Рудницкая начала творить. Она взяла нитки и принялась создавать картины.

За период 2004-2014 создала около 150 оригинальных художественных полотен. Самые известные циклы художественных работ «Незримый корень», «Пролог», «Сад добродетелей или Деревья-писанки», «Радуйся», «Лунный приношение», «Лес», «Эволюция бесконечности», «Мистерия летоисчисление».

Вопреки приговору врачей, звезда начала ходить.

«Принципиально не хотела ни ходунков, ни костылей, ничего того что может как-то идентифицировать меня как физически неполноценно.

Летом 2009 года вышел любовный роман Анжелики Рудницкой «Страстная трасса к счастью».

С 2010 года Анжелика работает в КНУ им. Т.Шевченко, в Институте филологии (Центр фольклора и этнографии). Исследует семиотику народного орнамента, пишет диссертацию на эту тему.

Сейчас Анжелика Рудницкая - доцент кафедры ведущих телеэфира, преподает мастерство телеведущих в Институте кино и телевидения КНУКИМ и доцент кафедры фольклористики Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко, преподает сценическое мастерство.