Звезда «Великолепного века» в коротком топе похвасталась идеальной фигурой (фото)



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Актриса Мерьем Узерли опубликовала несколько кадров из очередной фотосессии instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Облик звезды многие поклонники сочли слегка провокационным

Поклонники 36-летней актрисы Мерьем Узерли заждались свежих снимков кумира. Но, увы, артистка, как и все мировые звезды, находится на карантине из-за распространения коронавируса.

Отсутствие фотографий с красных дорожек актриса решила восполнить кадрами повседневных образов. Так, вчера она опубликовала несколько фото, сделанных на улицах Европы. На них Мерьем запечатлена в сиреневом наряде: юбке и коротком топе.

Актриса не стала дополнять наряд аксессуарами, а только накинула сверху джинсовую куртку. В целом образ получился стильным и необычным. Фанаты отметили, что Узерли выглядят безупречно, хотя некоторым поклонникам «лук» показался несколько откровенным. «Любимая Хюррем, ты прекрасна»; «Отличный наряд, хотя вам гораздо больше идут закрытые и элегантные платья, как в «Великолепном веке»; «Сиреневый цвет далеко не всем идет, но вы смотритесь безупречно», - делились мнениями поклонники звезды.

На прогулку Узерли отправилась вместе с дочерью Ларой. Ранее артистка рассказывала, что карантин позволил ей проводить больше времени с наследницей. До начала эпидемии звезда очень много работала и постоянно уезжала в командировки в Турцию. Поэтому ей не удавалось видеться с девочкой так часто, как хотелось бы. Однако в последние пару месяцев мама и дочка наверстали упущенное.