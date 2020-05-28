Ольга Куриленко в монокини приняла эротичную позу на пляже (фото)



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40-летняя актриса Ольга Куриленко похвасталась достоинствами своей фигуры instagram.com/olgakurylenkoofficial/

Голливудская звезда снялась в откровенном наряде

Звезда фильма о Джеймсе Бонде «Квант милосердия» - актриса из Бердянска Ольга Куриленко - показала впечатляющий курортный образ. Актриса облачилась в миниатюрный черный купальник. Сексуальное монокини с глубоким декольте и разрезами на талии едва прикрывало бюст красотки.

Куриленко выделила глаза черными стрелками и нанесла нюдовый блеск. Она накрасила ногти светлым лаком, а волосы оставила распущенными.

instagram.com/olgakurylenkoofficial/

Артистка позировала на белоснежном лежаке на пляже. Проживающая в Англии кинозвезда приняла эротичную позу, закинув руки за голову. Ольга томно посмотрела в камеру. «Пляжный релакс», - написала темноволосая кинодива.

Фолловеры бурно отреагировала на новый аутфит своего кумира. Многие признались, что в режиме самоизоляции соскучились по теплому морю и солнцу.

«Какая же вы красоточка», «Ох, как пикантно!», «Фигурка – что надо», «Как откровенно… Грудь едва влезла в купальник», «Вы такая шикарная женщина!», «Посмотрела на вас и поняла, как сильно я мечтаю о путешествии», «Настоящая девушка Бонда, идеальная!», «Потрясающе выглядите», «Ты ослепительно красива!», «О, как я хочу на пляж!», «Секси-крошка», - заверили поклонники.