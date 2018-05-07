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    Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака

    Даже если вас женит сама Крис Дженнер, а фото со свадьбы эксклюзивно публикует People, это еще не гарантирует того, что брак будет крепким
     Не прошло и полугода с момента пышной церемонии бракосочетания Колтона Хейнса, знакомого зрителям по «Стреле» и «Волчонку», как появилась информация о том, что актер расстался с супругом. Официального подтверждения от самой пары пока нет, но TMZ уже вовсю трубит о расставании, а из Instagram Колтона тем временем
    • Сьогодні, 17:01
    • Розсилка
    Колтон Хейнс с супругом
    Колтон Хейнс с супругом

    Даже если вас женит сама Крис Дженнер, а фото со свадьбы эксклюзивно публикует People, это еще не гарантирует того, что брак будет крепким

     Не прошло и полугода с момента пышной церемонии бракосочетания Колтона Хейнса, знакомого зрителям по «Стреле» и «Волчонку», как появилась информация о том, что актер расстался с супругом.

    Официального подтверждения от самой пары пока нет, но TMZ уже вовсю трубит о расставании, а из Instagram Колтона тем временем исчезли почти все фотографии Джеффа; более того, актер отписался от аккаунта супруга в Instagram, что по меркам 2018 – практически публичное признание как минимум проблем в отношениях.

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    Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака
    Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака
    Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака
    Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака
    Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака
    Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака
    Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака
    Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака
    Звезда «Волчонка» и «Стрелы» Колтон Хейнс расстался с мужем после 6 месяцев брака

    Свадьба 29-летнего Колтона и его бойфренда, 46-летнего художественного директора Four Seasons Джеффа Литэма состоялась в конце октября 2017 года, на церемонии присутствовали многочисленные коллеги и друзья актера – София Вергара и Джо Манганьелло, Мелани Гриффит, Челси Клинтон, Дилан О’Брайен, Билли Лурд, Эмили Бетт Рикардс, Джесси Тайлер Фергюсон, Лиза Ринна.

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