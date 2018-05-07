Стильный «мститель»: Себастиан Стэн снялся в фотосессии для майского номера GQ

Главные герои «Мстителей: Война бесконечности» не сходят с обложек глянцевых журналов

На протяжении всего апреля актеры из «Мстителей: Война бесконечности» были едва ли не главными героями медиа, и – по крайней мере, пока в прокате не стартует «Дэдпул 2» – в мае мы тоже о них еще услышим.

Так, например, Себастиан Стэн снялся в фотосессии для нового, майского номера журнала GQ.

Ну а пока фанаты рассматривают стильные снимки Себастиана, блокбастер студии Marvel «Мстители: Война бесконечности» продолжает бить рекорды в прокате. За 11 дней, блокбастер успел собрать $1 млрд.

Как ранее сообщал Scotch, треть общей суммы, собранной в прокате, обеспечил американский рынок. Стоит отметить. что лента еще не вышла в прокат в Китае, поэтому сумма может существенно увеличиться в ближайшее время.