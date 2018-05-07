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    Адель отметила 30-летие в стиле «Титаника». Опубликованы фото

    Артистка отметила, что это была самая безумная ночь в ее жизни
    5 мая популярная британская певица Адель отметила свой 30-летний юбилей. Вечеринку, посвященную этому событию, она организовала в стиле легендарного фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». Несколько снимков с мероприятия она выложила на своей странице в Instagram, пишет «Главком». Сама певица переоделась в стиле главной героини
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:36
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    Адель празднует 30-летие
    Адель празднует 30-летие

    Артистка отметила, что это была самая безумная ночь в ее жизни

    5 мая популярная британская певица Адель отметила свой 30-летний юбилей. Вечеринку, посвященную этому событию, она организовала в стиле легендарного фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». Несколько снимков с мероприятия она выложила на своей странице в Instagram, пишет «Главком».

    Сама певица переоделась в стиле главной героини фильма Роуз, которую в картине исполнила Кейт Уинслет.

    «Грязные 30! Спасибо всем, кто был рядом со мной последние 11 лет моей жизни. Мы собрались вместе с моей семьей и друзьями, чтобы повеселиться на тематической вечеринке «Титаника». Это была лучшая ночь в моей жизни!» — написала Адель под снимками.

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    Адель отметила 30-летие в стиле «Титаника». Опубликованы фото
    Адель отметила 30-летие в стиле «Титаника». Опубликованы фото
    Адель отметила 30-летие в стиле «Титаника». Опубликованы фото
    Адель отметила 30-летие в стиле «Титаника». Опубликованы фото

    Несмотря на безудержное веселье, певица нашла время посмотреть новый клип рэпера Childish Gambino. В постскриптуме к фотографиям Адель написала: «Childish Gambino, где, черт побери, ты находишь время, чтобы показывать нам столько всего крутого?»

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