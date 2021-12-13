Звездопад Геминиды 14 декабря: где и когда наблюдать, как загадать желание

Звездопад Геминиды 14 декабря станет одним из самых мощных звездных потоков в 2021 году.

В ночь с 13 на 14 декабря над землей пролетит звездопад Геминиды, ежегодно наблюдающийся в первой половине декабря. Увидеть его смогут и украинцы, если небо будет безоблачным. Рассказываем, где и когда наблюдать красивое явление и как загадать желание в этот день. Об этмо сообщает УНИАН.

Что такое звездопад Геминиды

Звездопад Геминиды – это метеорный поток, который находится в созвездии Близнецов. Отличается большим размером метеоритов и медленной скоростью. Звездопад повторяется ежегодно и длится несколько дней, но лучше всего он виден во время пика активности.

Звездопад Геминиды 2021: когда смотреть

Пик звездопада выпадает на ночь с 13 на 14 декабря. Лучше всего наблюдать метеорный поток после 3 часов ночи – в это время наблюдаются самые яркие вспышки. Через час по небу пролетит более сотни метеоров.

Для наблюдения не нужен телескоп, но в облачную погоду и в черте города звездопад не будет виден. Желающим полюбоваться падающими звездами рекомендуют уехать на 30-40 километров от большого города в открытую местность.

Звездопад Геминиды: как загадать желание

В период падающих звезд существует традиция загадки желаний. Такие астрономические явления – хороший повод вспомнить чудо в нашей жизни.

Загадать желание можно даже если вы не видели падающую звезду воочию. Наблюдать метеорный поток можно в интернет-трансляции.

Не нужно придумывать желание заранее. Загадывайте то, что придет в голову – такое желание самое искреннее.

Ваше желание не должно содержать слово «нет», иначе звезды его проигнорируют. К примеру, вместо «хочу не болеть» загадайте «хочу быть здоровым».

Никому не рассказывайте о своем желании. Пусть это будет вашим секретом.

Не нужно просить у звезд благ для другого человека. Желание должно касаться вас лично.

Ранее, NASA показало видео, сделанное Обсерваторией солнечной динамики агентства, охватывающее несколько напряженных дней активности Солнца в период с 25 по 28 октября, закончившихся значительной солнечной вспышкой.

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