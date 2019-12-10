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    Шоу-биз

    Камалия попала в Книгу рекордов Украины

    • Розсилка
    Камалия попала в Книгу рекордов Украины
    instagram.com/kamaliyaofficial

    Камалия с самого детства осознала, что ее призвание – музыка

    Заслуженная артистка Украины добавила к своим многочисленным титулам еще одно звание. Ее назвали единственной украинской певицей, которая вошла в мировой музыкальный рейтинг, заняв в чартах первые места.

    Ее также слушают более чем в 100 стран мира. Своими достижениями в музыкальной индустрии жена миллионера поделилась на страницах социальных сетей.

    Знаменитость призналась, что раньше считала, что в Украине не знают о ее успехах и достижениях за рубежом.

    «Спасибо команде Книги рекордов, что признали мои достижения и доносите об этом украинскому зрителю! Действительно, мы много работаем и много стараемся!» – сообщила артистка.

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    Камалия попала в Книгу рекордов Украины
    Камалия попала в Книгу рекордов Украины
    Камалия попала в Книгу рекордов Украины
    Камалия попала в Книгу рекордов Украины
    Камалия попала в Книгу рекордов Украины
    Камалия попала в Книгу рекордов Украины

    Поклонники певицы поддержали и поздравили ее с наградой. «Пусть весь мир знает и ценит наших талантливых артистов», «поздравляю, искренне за вас рада», «поздравляю! У вас большой талант и доброе сердце! Вы достойны такой награды!» – пишут фанаты в комментариях.

    Камалия стала второй украинской певицей, попавшей в Книгу рекордов Украины. До этого свою награду получила СолоХа – она стала самой спортивной певицей Украины.  

    Исполнительница смогла за 4 месяца подготовиться к соревнованиям по бодибилдингу и вошла в 5-ку лучших спортсменок Южного региона в октябре 2019 года. 

    рейтинг знаменитости фотография Камалия музыка
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