Камалия попала в Книгу рекордов Украины



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с самого детства осознала, что ее призвание – музыка

Заслуженная артистка Украины добавила к своим многочисленным титулам еще одно звание. Ее назвали единственной украинской певицей, которая вошла в мировой музыкальный рейтинг, заняв в чартах первые места.

Ее также слушают более чем в 100 стран мира. Своими достижениями в музыкальной индустрии жена миллионера поделилась на страницах социальных сетей.

Знаменитость призналась, что раньше считала, что в Украине не знают о ее успехах и достижениях за рубежом.

«Спасибо команде Книги рекордов, что признали мои достижения и доносите об этом украинскому зрителю! Действительно, мы много работаем и много стараемся!» – сообщила артистка.

Поклонники певицы поддержали и поздравили ее с наградой. «Пусть весь мир знает и ценит наших талантливых артистов», «поздравляю, искренне за вас рада», «поздравляю! У вас большой талант и доброе сердце! Вы достойны такой награды!» – пишут фанаты в комментариях.

Камалия стала второй украинской певицей, попавшей в Книгу рекордов Украины. До этого свою награду получила СолоХа – она стала самой спортивной певицей Украины.

Исполнительница смогла за 4 месяца подготовиться к соревнованиям по бодибилдингу и вошла в 5-ку лучших спортсменок Южного региона в октябре 2019 года.