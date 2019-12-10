Вышел первый трейлер новых «Охотников за привидениями»



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Фильм стал прямым продолжением оригинальной истории 1984 года

В картине снялись Пол Радд и Финн Вулфард. Также к своим роям вернусь Билл Мюррей, Сигурни Уивер и Энни Поттс

Вышел первый трейлер сиквела «Охотников за приведениями», который получил подзаголовок «Наследники». Фильм стал прямым продолжением оригинальной картины 1984 года и никак не связан с перезапуском 2016 года, где все охотники за привидениями были женщинами.

По сюжету нового фильма, мать-одиночка с двумя детьми переезжает в маленький городок Саммервилль на старую ферму, которая досталась ей от отца. Там они начинают сталкиваться с необычными явлениями и в результате узнают, что бывший хозяин дома ― Игон Спенглер был одном из легендарных охотников за привидениями.

В фильме снялись Пол Радд («Человек-муравей»), Финн Вулфард («Очень странные дела», «Щегол»), Кэрри Кун («Оставленные») и другие. Также сообщается, что к своим ролям вернулись Дэн Эйкройд, Билл Мюррей, Сигурни Уивер и Энни Поттс.