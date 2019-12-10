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    Шоу-биз

    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»

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    Леди Гага на красной дорожке &laquo;Золотого Глобуса&raquo;- 2019 - Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Леди Гага на красной дорожке «Золотого Глобуса»- 2019

    Вручение легендарной статуэтки состоится в начале 2020 года

    5 января 2020 года состоится грандиозное событие мира кино – вручение премии «Золотой Глобус», фильмам, актерам и членам съемочной группы, которые лучше всего проявили себя в 2019 году. Критики особо отметили некоторые из картин, среди которых «Джокер», который так не понравился Владимиру Мединскому, «Однажды в… Голливуде» гениального Квентина Тарантино и «Ирландец» Мартина Скорсезе.

    Вспомним прекрасные наряды звезд с церемонии «Золотой Глобус»- 2019

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    на весь екран згорнути
    Рами Малек и Джулия Робертс
    Эмили Блант и Джон Красински
    Адам Драйвер
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»
    Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»

    За звание лучшего режиссера сразятся Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Пон Джун-хо с гениальной работой «Паразиты», Сэм Мэндес и Тодд Филиппс. В категории «Лучший мультфильм» экспертам придется выбрать из «Холодного Сердца — 2», «Истории игрушек – 4», «Как приручить дракона - 3» и «Короля Льва».

     

    знаменитости кино Золотой глобус шоу-бизнес
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