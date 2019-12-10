Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»



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Леди Гага на красной дорожке «Золотого Глобуса»- 2019

Вручение легендарной статуэтки состоится в начале 2020 года

5 января 2020 года состоится грандиозное событие мира кино – вручение премии «Золотой Глобус», фильмам, актерам и членам съемочной группы, которые лучше всего проявили себя в 2019 году. Критики особо отметили некоторые из картин, среди которых «Джокер», который так не понравился Владимиру Мединскому, «Однажды в… Голливуде» гениального Квентина Тарантино и «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Вспомним прекрасные наряды звезд с церемонии «Золотой Глобус»- 2019

За звание лучшего режиссера сразятся Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Пон Джун-хо с гениальной работой «Паразиты», Сэм Мэндес и Тодд Филиппс. В категории «Лучший мультфильм» экспертам придется выбрать из «Холодного Сердца — 2», «Истории игрушек – 4», «Как приручить дракона - 3» и «Короля Льва».