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    Фото

    Евгений Кот поделился свежими фотографиями с женой

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    Евгений Кот поделился свежими фотографиями с женой
    Евгений Кот,с женой Фото: instagram.com/tatarintseva_official

    Победитель шоу «Танці з зірками», Евгений Кот, опубликовал новые фото с женой

    На странице в Instagram артист разместил серию снимков из романтической фотосессии. На фотографиях Евгений и Наталья стоят в белых нарядах. Кот в футболке, а жена танцовщика позирует рядом с ним на полу в пижаме.

    «Хоть @tanci1plus1 и закончились, мы все равно мало видимся — моя @tatarintseva_official сейчас на гастролях в Бразилии. Скучаю по тебе, крошка. Ребят! Напишите в комментах, какая фотка, по-вашему, самая милая?», - написал автор поста. 

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    instagram.com/kot_jenya
    instagram.com/kot_jenya
    instagram.com/kot_jenya
    instagram.com/kot_jenya
    instagram.com/kot_jenya

    Избранница Жени Кота — известная спортсменка, семикратная чемпионка Украины по художественной гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне. Молодые люди познакомились в 2015 году на проекте «Україна має талант». Наташа принимала участие в шоу и стала финалисткой, а Женя был ее режиссером-постановщиком.

    Поженилась пара в январе 2019 года на одном из островов неподалеку от Таити.

    С супругой артист освоил направление пилона и акробатики и уже в 2016 году стал бронзовым призером международного чемпионата PoleArt Cyprus 2016.

    знаменитости фотография Евгений Кот артист Instagram
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