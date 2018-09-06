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    Шоу-биз

    Руслан Сеничкин показал, как репетирует новый танец на автомойке

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    Руслан Сеничкин - Руслан Сеничкин показал, как репетирует новый танец на автомойке
    Руслан Сеничкин

    Известный украинский телеведущий теперь все делает в ритме танца

    Украинский телеведущий и участник шоу «Танцы со звездами» Руслан Сеничкин опубликовал забавное видео на своей странице в Instagram. 

    «Утром веду «Сніданок», потом репетиция, потом тренажерный зал, потом еще репетиция. А потом я отрабатываю на мойке!», – рассказывает в видео про свой день ведущий.

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    Люди часто питають: як я зараз відпочиваю? ⠀ @snidanok #танціззірками #відпочинок

    Публикация от Руслан Сенічкін (@ruslan_senichkin)

    Очевидно, такой график пошел звезде на пользу – Руслан уже оправился от первых репетиций. Он прекрасно выглядит и танцует достаточно профессионально.

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