Руслан Сеничкин показал, как репетирует новый танец на автомойке



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Руслан Сеничкин

Известный украинский телеведущий теперь все делает в ритме танца

Украинский телеведущий и участник шоу «Танцы со звездами» Руслан Сеничкин опубликовал забавное видео на своей странице в Instagram.

«Утром веду «Сніданок», потом репетиция, потом тренажерный зал, потом еще репетиция. А потом я отрабатываю на мойке!», – рассказывает в видео про свой день ведущий.

Очевидно, такой график пошел звезде на пользу – Руслан уже оправился от первых репетиций. Он прекрасно выглядит и танцует достаточно профессионально.