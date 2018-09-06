Руслан Сеничкин показал, как репетирует новый танец на автомойке
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Розсилка
Руслан Сеничкин
Известный украинский телеведущий теперь все делает в ритме танца
Украинский телеведущий и участник шоу «Танцы со звездами» Руслан Сеничкин опубликовал забавное видео на своей странице в Instagram.
«Утром веду «Сніданок», потом репетиция, потом тренажерный зал, потом еще репетиция. А потом я отрабатываю на мойке!», – рассказывает в видео про свой день ведущий.
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Люди часто питають: як я зараз відпочиваю? ⠀ @snidanok #танціззірками #відпочинок
Очевидно, такой график пошел звезде на пользу – Руслан уже оправился от первых репетиций. Он прекрасно выглядит и танцует достаточно профессионально.