Партнер Оксаны Марченко признался, что ему очень нравится украинская кухня



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Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин

Звезда американского шоу «Танцы со звездами» рассказал, почему согласился принять участие в украинском проекте

По словам Дмитрия Чаплина, танцы - неотъемлемая часть его жизни и внутреннего мира.

Дмитрий считает, что кто-то самовыражается в песне, кто-то - в актерской игре, а все танцоры - с помощью танца и движения:

«В трудные моменты моей жизни танцы меня спасали», - отметил Дмитрий.

Также партнер телеведущей Оксаны Марченко признался, что имеет украинские корни.

«Для меня украинские Танцы со звездами - новый опыт. Мои дедушка и бабушка с Украины, поэтому приятно было приехать и увидеть родину моих родных, посмотреть откуда они. Я бывал в Киеве 7-8 лет назад. Украинская кухня мне очень нравится», - отметил в интервью сайту «1+1» Дмитрий.

Напомним, что на этой неделе проект «Танцы со звездами» покинули Злата Огневич c Дмитрием Жуком и Слава Каминская с Игорем Кузьменко.