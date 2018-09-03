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    Шоу-биз

    Второй эфир шоу «Танцы со звездами»: Анита Луценко «убила» партнера, а с Никитюк содрали платье

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    Второй эфир шоу «Танцы со звездами»: Анита Луценко «убила» партнера, а с Никитюк содрали платье

    Второй выпуск популярного танцевального проекта удивил постановками

    Вчера вечером состоялся второй эфир популярного проекта «Танцы со звездами». Телезрители увидели всех самых рейтинговых украинских звезд на танцполе, которые пытались впечатлить поклонников проекта хореографическими навыками, новыми образами и постановками.

    Напомним, что в воскресный вечер на главный паркет Украины вышли: грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и  подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся НикитюкПавел ЗибровОксана Марченко и dj Nana

    Стоит отметить, что в начале второго эфира стало известно кто покинул проект. Из-за полученной травмы на репетиции Слава Каминская не смогла выйти на паркет. Но судя по всему, в следующем сезоне танцевального проекта поклонники увидят солистку группы «НеАнгелы» и ее партнера Игоря Кузьменко на паркете.

    Ну а для тех, кто не успел посмотреть вчерашний эфир и насладиться хореографическими талантами украинских знаменитостей, Scotch публикует все выступления звездных пар.

    Анита Луценко и Александр Прохоров исполнили аргентинское танго

    Страстное Танго в исполнении Николая Тищенко и Dj Nana

    Мишель Андраде с Евгением Котом выбрали для второго прямого эфира лирический хип-хоп

    Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева исполнили пасодобль

    Денис Беринчик и Екатерина Белявская станцевали вальс

    Маша Ефросинина с Максимом Леоновым выбрали зажигательную самбу 

    Павел Зибров и Мария Шмелева станцевали хип-хоп

    Злата Огневич и Дмитрий Жук исполнили румбу

    А Павел Вишняков с Юлией Сахневич станцевали сальсу

    Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин исполнили горячий фьюжн

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    Руслан Сеничкин и Яна Цибульская станцевали фокстрот

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    Ираклий Макацария и Яна Заяц станцевали  квикстеп

    В конце вечера ведущий шоу Юрий Горбунов назвал две пары, которые получили наименьшее количество голосов от телезрителей - ими оказались Денис Беринчик и Екатерина Белявская, а также Злата Огневич и Дмитрий Жук. Однако, судьи вынесли свой вердикт: во втором прямом эфире с проектом попрощалась Злата Огневич и ее партнер.

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    Оксана Марченко Танцы со звездами Евгений Кот Дмитрий Жук Игорь Кузьменко Иракли Макацария Маша Ефросинина Денис Беринчик Анита Луценко Игорь Ласточкин Дмитрий Чаплин Павел Вишняков Николай Тищенко Злата Огневич Павел Зибров Dj Nana Слава Каминская Руслан Сеничкин Яна Цибульская Марина Шмелева Максим Леонов Екатерина Белявская Юлия Сахневич Александр Прохоров Яна Заяц
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