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    18-летнюю дочь Кейт Мосс раскритиковали за неподобающий наряд (фото)

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    Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс - 18-летнюю дочь Кейт Мосс раскритиковали за неподобающий наряд (фото)
    Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс
    Фото: @lilamoss

    Читатели издания не оценили чересчур откровенное платье Мосс

    Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс появилась на публике в откровенном образе и нарвалась на критику. Снимки публикует Daily Mail.

    18-летняя Лила Грэйс Мосс прошлась по улицам Ибицы без бюстгальтера в коротком атласном платье телесного цвета, которое оформлено разрезом на ноге. Знаменитость дополнила наряд черными сандалиями и небольшой сумкой, а также несколькими украшениями из белого золота.

    Известно, что девушка направлялась на ужин с друзьями в один из ресторанов на Ибице. Согласно материалу, на данный момент манекенщица отдыхает на острове вместе с матерью.

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    18-летнюю дочь Кейт Мосс раскритиковали за неподобающий наряд (фото)
    18-летнюю дочь Кейт Мосс раскритиковали за неподобающий наряд (фото)
    18-летнюю дочь Кейт Мосс раскритиковали за неподобающий наряд (фото)
    18-летнюю дочь Кейт Мосс раскритиковали за неподобающий наряд (фото)
    instagram.com/lilamoss/

    Читатели издания не оценили чересчур откровенное платье Мосс и выразили свое разочарование в комментариях под опубликованными фотографиями. «Выглядит не очень привлекательно, как и сама Кейт», «Зато ей не нужно переодеваться, когда она пойдет спать», «Зачем гулять в ночнушке?», «Почему она вышла на улицу полуголой?», «Отвратительный наряд», «Кто шьет эти платья — ужасно», — высказывались фанаты.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    18-летнюю дочь Кейт Мосс раскритиковали за неподобающий наряд (фото)