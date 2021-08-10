Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)
Артистка поехала в отпуск вместе со своим бывшем мужем
Бывшая солистка популярной группы «НеАнгелы» Слава Каминская поехала в отпуск вместе со своим бывшим мужем. Звезда удивила поклонников снимками с отдыха.
Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram серию кадров из отпуска, куда она поехала вместе со своими детьми — Лаурой и Леонардом. Также с ними находится и бывший муж артистки — Эдгар Каминский.
«Картина «Котики и мама» by папа», — подписала пост артистка.
То есть сразу понятно, что Эдгар сейчас находится на отдыхе вместе с бывшей женой и детьми.
Отметим, Слава и Эдгар поженились в 2014 году, а развелись в 2019. При этом они стараются сохранять дружеские отношения и часто отдыхают вместе с детьми.
Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.
Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.