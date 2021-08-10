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    Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)

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    Певица Слава Каминская - Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)
    Певица Слава Каминская
    instagram.com/babaslavka/

    Артистка поехала в отпуск вместе со своим бывшем мужем

    Бывшая солистка популярной группы «НеАнгелы» Слава Каминская поехала в отпуск вместе со своим бывшим мужем. Звезда удивила поклонников снимками с отдыха.

    Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram серию кадров из отпуска, куда она поехала вместе со своими детьми — Лаурой и Леонардом. Также с ними находится и бывший муж артистки — Эдгар Каминский.

    «Картина «Котики и мама» by папа», — подписала пост артистка.

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    Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)
    Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)
    Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)
    Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)
    Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)
    Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)
    Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)
    Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)
    instagram.com/babaslavka/

    То есть сразу понятно, что Эдгар сейчас находится на отдыхе вместе с бывшей женой и детьми.

    Отметим, Слава и Эдгар поженились в 2014 году, а развелись в 2019. При этом они стараются сохранять дружеские отношения и часто отдыхают вместе с детьми.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Слава Каминская
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    Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)