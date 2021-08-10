Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем (фото)

Артистка поехала в отпуск вместе со своим бывшем мужем

Бывшая солистка популярной группы «НеАнгелы» Слава Каминская поехала в отпуск вместе со своим бывшим мужем. Звезда удивила поклонников снимками с отдыха.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram серию кадров из отпуска, куда она поехала вместе со своими детьми — Лаурой и Леонардом. Также с ними находится и бывший муж артистки — Эдгар Каминский.

«Картина «Котики и мама» by папа», — подписала пост артистка.

То есть сразу понятно, что Эдгар сейчас находится на отдыхе вместе с бывшей женой и детьми.

Отметим, Слава и Эдгар поженились в 2014 году, а развелись в 2019. При этом они стараются сохранять дружеские отношения и часто отдыхают вместе с детьми.

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