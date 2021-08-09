Ее путают с 20-летней дочкой. Британка назвала три правила, как оставаться молодой в 40 (фото)

Даже воспитывая малыша, британка успевает проводить время с ее уже 20-летней дочерью

Последние пару лет Лорен Марсден регулярно получает комментарии о том, какая красивая у нее сестра. Вот только тут есть одна маленькая загвоздка. «Сестра» на самом деле — ее 41-летняя мама.

Шерил Джарвис из Брэдфорда, Западный Йоркшир, родила свою первую дочь в 21 год. Спустя два десятилетия она родила второго ребенка. Даже воспитывая малыша, британка успевает проводить время с ее уже 20-летней дочерью. Причем делает она это как настоящий профессионал. Никто и не догадывается, сколько ей лет. Выходит так, что все просто принимают их за сестер.

Незнакомцы не могут поверить, что я мать Лорен. Они всегда в шоке и думают, что мы сестры. Мне это, конечно, льстит. Приятно слышать, что я выгляжу молодо.

Но это первый секрет Шерил. Девушка поделилась остальными. По словам британки, она держит себя в тонусе благодаря жесткому графику тренировок. Пропустить день или забить на неделю — это точно не про нее. В итоге пропорции Шерил так и остались, как 20 лет назад. Очень удобно — с 18-летия дочери они делятся своей одеждой.

Шерил предельно честна. Третий секрет ее молодости — пресловутый ботокс. Три года подряд до пандемии она регулярно ходила к косметологу и вводила спасительные инъекции, пишет Daily Mail.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.