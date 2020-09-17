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    Шоу-биз

    19-летняя дочь Брежневой в дерзком мини подразнила поклонников (фото)

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    <p>19-летняя Соня Киперман устроила импровизированную модную съемку</p> <div></div> - 19-летняя дочь Брежневой в дерзком мини подразнила поклонников (фото)

    19-летняя Соня Киперман устроила импровизированную модную съемку

    instagram.com/sonyaxkiperman

    Девушка примерила нежный наряд с изюминкой

    Дочь экс-солистки группы «Виа Гра»,  19-летняя Соня Киперман, провела вечер дома, в США, развлекая себя фотосессией. Соня продемонстрировала свою женственность и красоту в платье цвета слоновой кости с глубоким вырезом на спине.

    Киперман сделала эмоциональное живое фото на балконе. Она положила плед и встала на колени. Камера запечатлела момент, когда юная модель повернулась лицом к объективу. Соня улыбалась, а её волосы и платье развивались от резкого движения.

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    19-летняя дочь Брежневой в дерзком мини подразнила поклонников (фото)
    19-летняя дочь Брежневой в дерзком мини подразнила поклонников (фото)
    19-летняя дочь Брежневой в дерзком мини подразнила поклонников (фото)
    19-летняя дочь Брежневой в дерзком мини подразнила поклонников (фото)
    19-летняя дочь Брежневой в дерзком мини подразнила поклонников (фото)
    19-летняя дочь Брежневой в дерзком мини подразнила поклонников (фото)
    19-летняя дочь Брежневой в дерзком мини подразнила поклонников (фото)
    19-летняя дочь Брежневой в дерзком мини подразнила поклонников (фото)
    19-летняя дочь Брежневой в дерзком мини подразнила поклонников (фото)

    «Девушка с неземной красотой», «Вау! Красивая!», «Ты моя королева», «Очень нежная! Оставайтесь такой!», «Очаровательная», - написали пользователи. Некоторые оставили в комментариях эмоджи в виде огненного пламени и сердец.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

    модель
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