19-летняя дочь Брежневой в дерзком мини подразнила поклонников (фото)



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19-летняя Соня Киперман устроила импровизированную модную съемку instagram.com/sonyaxkiperman

Девушка примерила нежный наряд с изюминкой

Дочь экс-солистки группы «Виа Гра», 19-летняя Соня Киперман, провела вечер дома, в США, развлекая себя фотосессией. Соня продемонстрировала свою женственность и красоту в платье цвета слоновой кости с глубоким вырезом на спине.

Киперман сделала эмоциональное живое фото на балконе. Она положила плед и встала на колени. Камера запечатлела момент, когда юная модель повернулась лицом к объективу. Соня улыбалась, а её волосы и платье развивались от резкого движения.

«Девушка с неземной красотой», «Вау! Красивая!», «Ты моя королева», «Очень нежная! Оставайтесь такой!», «Очаровательная», - написали пользователи. Некоторые оставили в комментариях эмоджи в виде огненного пламени и сердец.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.