Hyundai збільшує продажі своїх водневих автомобілів в Каліфорнії нова енергія



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Позашляховик на паливних елементах Hyundai NEXO Фото: hevcars.com.ua

Hyundai NEXO вже доступний в чотирьох представництвах компанії

Компанія Hyundai оголосила, що її філія в Розвілл (Північна Каліфорнія) тепер продає позашляховик на водневих паливних елементах NEXO, який є технічним флагманом зростаючого портфеля екологічних транспортних засобів Hyundai, - повідомляє H2 View.

«Завдяки короткому часу заправки, до 5 хвилин, вражаючому запасу ходу - 800 км і нульовим викидами, Hyundai NEXO представляє майбутнє екологічно безпечних рішень в галузі автомобілебудування. І ми дуже раді, що Roseville Hyundai тепер пропонує NEXO нашим клієнтам в Каліфорнії», - сказав віце-президент Hyundai Motor America Ренді Паркер.

Hyundai NEXO в Каліфорнії можна взяти в лізинг на 36 місяців за 379 доларів (базова модель) або 449 доларів (обмежений тираж). При цьому перший рік обслуговування буде безкоштовним.