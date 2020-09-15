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    Hyundai збільшує продажі своїх водневих автомобілів в Каліфорнії

    нова енергія
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    <p>Позашляховик на паливних елементах Hyundai NEXO</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Hyundai збільшує продажі своїх водневих автомобілів в Каліфорнії

    Позашляховик на паливних елементах Hyundai NEXO

     

    Фото: hevcars.com.ua

    Hyundai NEXO вже доступний в чотирьох представництвах компанії

    Компанія Hyundai оголосила, що її філія в Розвілл (Північна Каліфорнія) тепер продає позашляховик на водневих паливних елементах NEXO, який є технічним флагманом зростаючого портфеля екологічних транспортних засобів Hyundai, - повідомляє H2 View

    «Завдяки короткому часу заправки, до 5 хвилин, вражаючому запасу ходу - 800 км і нульовим викидами, Hyundai NEXO представляє майбутнє екологічно безпечних рішень в галузі автомобілебудування. І ми дуже раді, що Roseville Hyundai тепер пропонує NEXO нашим клієнтам в Каліфорнії», - сказав віце-президент Hyundai Motor America Ренді Паркер. 

    Hyundai NEXO в Каліфорнії можна взяти в лізинг на 36 місяців за 379 доларів (базова модель) або 449 доларів (обмежений тираж). При цьому перший рік обслуговування буде безкоштовним.

    модель водень
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