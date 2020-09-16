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    Шоу-биз

    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании

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    <p>29-летняя модель Эмили Ратаковски рассказала о шокирующем инциденте</p> <div></div> - «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании

    29-летняя модель Эмили Ратаковски рассказала о шокирующем инциденте

    В самом начале модельной карьеры звезда столкнулась с домогательствами американского фотографа Джонатана Ледера

    Модель Эмили Ратаковски в 2012 году участвовала в бесплатной фотосессии для публикации в эротическом журнале. Между ними произошел конфликт, года Ледер опубликовал снимки без согласия девушки. Эмили была шокировала, увидев свои фото в его книге.

    Ратаковски рассказала подробности о той злополучной фотосессии. Съемки происходили в юго-восточной части штата Нью-Йорк. Агент Эмили договорился, что она будет позировать в нижнем белье, а затем сделает несколько кадров в стиле ню.

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    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании
    «Будто это был мой первый раз»: Эмили Ратаковски заявила об изнасиловании

    20-летняя Эмили только начинала свою карьеру.  Во время работы она выпила немного красного вина, чтобы раскрепоститься. Ближе к концу фотосессии девушка  почувствовала себя нетрезвой.

    «Я замерзла и закуталась в одеяло. Джонатан сидел рядом со мной. Его джинсы касались моих обнаженных ног», - вспомнила Эмили. Затем фотограф начал расспрашивать ее о парнях. Ратаковски долго рассказывала о свиданиях и не заметила, как периодически задевала его ступней. «Я помню отчетливо, как он сказал, что ему понравилась «вся эта фишка с ногой»», - призналась голливудская актриса.

    Модель призналась, что на время отключилась. Она очнулась от неприятных ощущений. «Помню, как его пальцы резко оказались внутри меня. Он двигал ими так сильно и резко, по ощущениям казалось, будто это был мой первый раз. Было так больно, что я инстинктивно схватила его запястье и резко выдернула руку. Я молчала. Он резко встал и поднялся по лестнице», - цитирует The Cut слова модели.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

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