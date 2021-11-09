22-летняя бестия. На кого Канье Уэст променял Ким Кардашьян (фото)

Артист начал встречаться с 22-летней моделью

44-летний американский рэпер Канье Уэст начал встречаться с 22-летней моделью Винетрией. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на собственный источник.

Пара посетила баскетбольный матч Donda Academy в Миннеаполисе, где их сфотографировали. Близкий к музыканту инсайдер подтвердил, что хип-хоп-артист и 22-летняя манекенщица начали встречаться. Пару также заметили вместе во время записи интервью Уэста Drink Champs и на воскресной службе в конце октября.

Напомним, в феврале этого года Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом.

Отмечается, что у Кардашьян и Уэста есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, Кардашьян попросила о совместной юридической и физической опеке над четырьмя общими детьми. По информации источников, Уэст на это согласился. Они также подчеркнули, что развод «настолько мирный, насколько это вообще возможно».

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