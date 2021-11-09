Дух монахини. Сальма Хайек рассказала о привидении, которое живет у нее дома

С призраком встретились близкие актрисы

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек в ходе шоу Эллен Дедженерес рассказала, как пыталась изгнать привидений из своего дома. Ее слова приводит Daily Mail.

55-летняя знаменитость отметила, что не сталкивалась с паранормальными явлениями лично, однако, по ее словам, с призраком встретились ее близкие и прислуга в лондонском доме. Они жаловались на самопроизвольное включение и выключение света, игру пианино. Дочь Хайек Валентина также говорила, что видела привидений.

«Я успокоила домашних и сказала, что приведу кого-нибудь. Даже если это неправда, по крайней мере им психологически станет спокойно от мысли, что все кончено», — рассказала Хайек.

Артистка подчеркнула, что пришедший специалист по паранормальным явлениям еще больше напугал обитателей дома, заявив, что насчитал около 20 привидений. Медиум добавил, что один из призраков, некий дух монахини, не уйдет из дома.

«Он настоял на том, что от этой монахини исходит хорошая энергия, и она остается», — заключила актриса.

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«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.