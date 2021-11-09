Даша Астафьева снялась для Playboy в чем мать родила (фото)

Звезда снялась для мужского журнала

Украинская певица и модель Даша Астафьева снялась для мужского эротического журнала.

Знаменитость украсила страницы украинского глянца Playboy. Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице журнала в Instagram.

На черно-белом фото звезда предстала полностью обнаженной. Исполнительница позировала перед камерой на кровати и с бокалом вкусного напитка. У Даши невероятно стройная фигура, и она в очередной раз это доказала.

instagram.com/ua.playboy/

Кстати, на фотографии Даша позирует с короткими волосами. Ошарашенные поклонники звезды поинтересовались, в каком году была сделана фотосессия. Впрочем, Даша пошутила и сказала, что в апреле 1873 года.

Кроме этого, фанаты отметили, что исполнительница выглядит очень молодо.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.