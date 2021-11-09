  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Даша Астафьева снялась для Playboy в чем мать родила (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Модель Даша Астафьева - Даша Астафьева снялась для Playboy в чем мать родила (фото)
    Модель Даша Астафьева
    instagram.com/ua.playboy/

    Звезда снялась для мужского журнала

    Украинская певица и модель Даша Астафьева снялась для мужского эротического журнала.

    Знаменитость украсила страницы украинского глянца Playboy. Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице журнала в Instagram.

    На черно-белом фото звезда предстала полностью обнаженной. Исполнительница позировала перед камерой на кровати и с бокалом вкусного напитка. У Даши невероятно стройная фигура, и она в очередной раз это доказала.

    instagram.com/ua.playboy/
    instagram.com/ua.playboy/

    Кстати, на фотографии Даша позирует с короткими волосами. Ошарашенные поклонники звезды поинтересовались, в каком году была сделана фотосессия. Впрочем, Даша пошутила и сказала, что в апреле 1873 года.

    Кроме этого, фанаты отметили, что исполнительница выглядит очень молодо.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

    Читайте также: «Игра в кальмара» курильщика. В «ДНР» создали уродливую копию куклы-убийцы
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Даша Астафьева снялась для Playboy в чем мать родила (фото)