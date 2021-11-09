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    Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу

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    Актриса Ольга Сумская с актером&nbsp;Виталием Борисюком - Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу
    Актриса Ольга Сумская с актером Виталием Борисюком
    instagram.com/olgasumska/

    В браке с Паперным актриса прожила пять лет

    Легендарная украинская актриса Ольга Сумская в программе «Светская жизнь» призналась, что изменила своему первому мужу, актеру Евгению Паперному со своим нынешним супругом, актером Виталием Борисюком.

    «Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.

    События происходили в первой половине 1990-х, вскоре Сумская рассталась с первым мужем и вышла замуж за Борисюка. Весной 2021 года пара отметила серебряную свадьбу.

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    Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу
    Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу
    Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу
    Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу
    Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу
    Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу
    Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу
    Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу
    Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу
    Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу
    instagram.com/olgasumska/

    «Сегодня, оглядываясь на те годы, я думаю, что все делала правильно. Ни о чем не жалею, ведь я встретила мужчину своей мечты, с которым мне хорошо по сегодняшний день, мы вместе больше 25 лет. И наши чувства проверены временем, испытаниями и разными колебаниями судьбы», – резюмировала 55-летняя Сумская.

    Напомним, Сумская и Борисюк поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). До этого в браке с Паперным актриса прожила пять лет, начиная с 1987-го. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990)

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу