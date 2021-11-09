Ольга Сумская призналась, что не жалеет об измене мужу

В браке с Паперным актриса прожила пять лет

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская в программе «Светская жизнь» призналась, что изменила своему первому мужу, актеру Евгению Паперному со своим нынешним супругом, актером Виталием Борисюком.

«Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: «Подари мне», – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: "Это что такое? Я не понял. Значит, так…» – и все», – рассказала Сумская.

События происходили в первой половине 1990-х, вскоре Сумская рассталась с первым мужем и вышла замуж за Борисюка. Весной 2021 года пара отметила серебряную свадьбу.

«Сегодня, оглядываясь на те годы, я думаю, что все делала правильно. Ни о чем не жалею, ведь я встретила мужчину своей мечты, с которым мне хорошо по сегодняшний день, мы вместе больше 25 лет. И наши чувства проверены временем, испытаниями и разными колебаниями судьбы», – резюмировала 55-летняя Сумская.

Напомним, Сумская и Борисюк поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). До этого в браке с Паперным актриса прожила пять лет, начиная с 1987-го. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990)

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.