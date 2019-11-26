22-летняя Тина Кунаки исполнила сексуальный танец для престарелого Венсана Касселя (видео)



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53-летний Венсан Кассель и 22-летняя Тина Кунаки повеселились вместе instagram.com/tinakunakey/

Молодая модель показала яркие моменты отдыха с супругом

Бывший муж Моники Беллуччи, знаменитый актер Венсан Кассель отметил день рождения со своей молодой возлюбленной. Жена подготовила для него грандиозный праздник, который посетили многие друзья. Модель поделилась красочными кадрами. Тина поддерживала возлюбленного, которого поздравляли под хит рэпера 50 Cent In Da Club.

Приятная атмосфера расслабляюще подействовала на Касселя и Кунаки. Она не скрывали радостных эмоций, которые их переполняли. Миниатюрная брюнетка в облегающем наряде соблазнительно крутила бедрами рядом с мужем. Ее позитивное настроение передалось и французскому актеру. Венсан также пустился в пляс, исполняя зажигательные па в компании знойной жены. Молодые родители завершили танцы жаркими объятиями.