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    Фото

    Маргарита Паша очаровала образом в облегающем вечернем платье

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    Маргарита Паша очаровала образом в облегающем вечернем платье
    instagram.com/margoritapasha

    Украинская модель опубликовала по-новогоднему праздничные фото

    Маргарита Паша продолжает готовиться к одном из самых значимых событий в своей модельной карьере.

    Мисс Украина 2019 отправилась в Лондон на конкурс Мисс мира 2019, который состоится 14 декабря. Маргарите предстоит знакомство с участницами из других стран, множество интервью и различных встреч.

    И все же Паша находит время для общения со своими поклонниками в соцсетях, часто балуя их новыми образами и светскими выходами.

    Украинская модель позирует возле новогодней елки, украшенной серебряными и красными игрушками и гирляндами. Отдельного внимания заслуживает наряд красавицы.

    Мисс Украина 2019 позирует в облегающем черном платье с разрезом. Наряд оголяет покатые плечи модели. Кроме того, платье дополнительно украшено черными перьями. Изящный вечерний образ дополняют красные замшевые туфли на высокой шпильке.

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    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha

    Как выяснилось, Маргарита посетила ежегодный благотворительный гала-ужин 130th Annual Charity Ball в Лондоне.

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