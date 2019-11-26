Маргарита Паша очаровала образом в облегающем вечернем платье

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Украинская модель опубликовала по-новогоднему праздничные фото

Маргарита Паша продолжает готовиться к одном из самых значимых событий в своей модельной карьере.

Мисс Украина 2019 отправилась в Лондон на конкурс Мисс мира 2019, который состоится 14 декабря. Маргарите предстоит знакомство с участницами из других стран, множество интервью и различных встреч.

И все же Паша находит время для общения со своими поклонниками в соцсетях, часто балуя их новыми образами и светскими выходами.

Украинская модель позирует возле новогодней елки, украшенной серебряными и красными игрушками и гирляндами. Отдельного внимания заслуживает наряд красавицы.

Мисс Украина 2019 позирует в облегающем черном платье с разрезом. Наряд оголяет покатые плечи модели. Кроме того, платье дополнительно украшено черными перьями. Изящный вечерний образ дополняют красные замшевые туфли на высокой шпильке.

Как выяснилось, Маргарита посетила ежегодный благотворительный гала-ужин 130th Annual Charity Ball в Лондоне.